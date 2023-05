Servizi eco-sostenibili e all’avanguardia fanno di questa striscia di sabbia la spiaggia più green d’Italia: ecco qual è

In Italia ci sono alcune spiagge che hanno adottato pratiche ecologiche per proteggere le pinete e preservare la natura.

Grazie a queste iniziative sono state ripristinate le dune, istituiti divieti di accesso per le automobili, implementati trasporti eco-sostenibili e introdotte pratiche di raccolta differenziata dei rifiuti. Inoltre, alcune spiagge utilizzano l’energia solare per alimentare gli ombrelloni smart.

Una di queste è la spiaggia di Castiglione della Pescaia, situata in provincia di Grosseto, che è stata proclamata la spiaggia più green d’Italia grazie alla sua combinazione di turismo e sostenibilità.

Gli stabilimenti balneari sono stati potenziati con un’attenzione particolare alla sostenibilità, ed è stata istituita la raccolta differenziata dei rifiuti e piste ciclabili sulla spiaggia. Questi accorgimenti le sono valsi il titolo di più virtuosa del Paese, che permette ai turisti di fare vacanze eco-sostenibili a 360 gradi.

Questa è la spiaggia più costosa d’Italia: 450 € al giorno. Dove si trova

In Italia esistono spiagge per tutte le tasche, ma se cercate il lusso più esclusivo, dovete dirigervi a Forte dei Marmi, dove si trova la spiaggia più costosa d’Italia. Situata sulla spiaggia dell’Augustus Hotel, questa spiaggia è molto frequentata dalla famosa influencer Chiara Ferragni e dalla sua famiglia.

Per godervi il sole e il mare in questa spiaggia, dovrete prepararvi a sborsare ben 450 euro al giorno. In cambio, avrete a disposizione una tenda lussuosa dotata di lettino queen size, 2 lettini e sdraio, e ovviamente un servizio impeccabile.

Il prezzo elevato non sembra essere un problema per i visitatori abituali di questa spiaggia, che apprezzano la comodità e l’esclusività di questo luogo. Se quindi volete concedervi un po’ di sfarzo e di lusso, la spiaggia di Forte dei Marmi è sicuramente il posto giusto per farlo.

Foto: Shutterstock