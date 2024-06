La tragedia del Natisone sta causando una serie di polemiche e speculazioni, ma una ragazza del luogo ha deciso di spiegare meglio cosa è avvenuto.

La tragedia del Natisone, in Friuli Venezia Giulia, ha sconvolto gli italiani: la piena del fiume ha colpito con intensità causando la scomparsa di tre persone, tra le quali uno – Cristian – rimane ancora disperso, mentre sono stati tragicamente rinvenuti i corpi senza vita delle due ragazza, Patrizia e Bianca, travolte venerdì scorso dall’intensità delle acque. Mentre continuano incessantemente le ricerce del ragazzo, sui social in molti non hanno saputo fare di meglio che polemizzare sulla questione, dando addosso ai ragazzi e incolpando le vittime invece di piangerne la morte, ottenendo in cambio le risposte di chi sa bene quello che è accaduto perché conosce l’area.

Tragedia Natisone: le polemiche del web e la risposta su TikTok

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. I tre giovani della tragedia del Natisone, Patrizia, Bianca e Cristian – di età compresa tra i 20 e i 25 anni – sono stati travolti dalla piena improvvisa del fiume. Il corso d’acqua è noto per le sue insidiose forre e, ingrossato a monte da piogge eccezionali, si è trasformato in pochi minuti in una impetuosa trappola mortale. La forza delle acque ha sorpreso i ragazzi, lasciando loro poche possibilità di salvezza.

Per questo motivo, suonano assai terribili le polemiche di chi, sui social, ha accusato i ragazzi di essere “rimasti impalati” di fronte alla forza dell’acqua.

Una ragazza del posto, su Tik Tok, ha quindi deciso di smentire questi terribili commenti, spiegando che si tratta essenzialmente di una speculazione, mostrando la mappa. Perché è nel giro di pochi secondi che il fiume ha sfondato alcuni argini, travolgendo i ragazzi e dimostrando che non avevano alcuna possibilità di tornare indietro.

Photo Credits: Shutterstock