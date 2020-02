Giulia De Lellis e Andrea Damante, incontro imbarazzante a Milano?

Nelle ultime ore circola il rumor su un imbarazzante incontro casuale di Giulia De Lellis e Andrea Damante presso un negozio di scarpe di Milano: come stanno davvero le cose? Il dettaglio che è sfuggito ai fan

Giulia De Lellis e Andrea Damante, cos’è successo a Milano?

Dopo una storia d’amore finita male, dopo un libro – della romana – che ha venduto migliaia di copie, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sarebbero incontrati a Milano, all’interno di un negozio di scarpe dove entrambi si sono recati l’11 febbraio per farsi personalizzare delle sneakers.

Si parla di un incontro a dir poco imbarazzante, visto che i rapporti tra i due – nonostante una rappacificazione per Natale – sembrano essere ancora freddini.

Su Instagram appaiono le prove dell’incontro: Giulia De Lellis e Andrea Damante, infatti, hanno pubblicato alcune stories pubblicizzando lo store milanese e mostrando al proprio esercito di fan come avviene la personalizzazione delle loro scarpe.

La coincidenza tra i due ex, il gossip virale

Alcuni sostengono che i due ex protagonisti di Uomini e Donne si siano incontrati per caso dal comune amico milanese, altri invece che sia stato il destino a far imbattere il dj nella lanciatissima influencer. Inoltre è ancora avvolto nel mistero un altro aspetto del presunto e imbarazzante incontro: i rispettivi partner, ovvero Claudia Coppola e Andrea Iannone, erano presenti?

Nelle ultime ore, però, sta dilagando un sospetto sul recente pettegolezzo tra di loro: a pochissimi dei rispettivi fan, infatti, è sfuggito un dettaglio sull’orario delle stories di Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Pare che Giulia abbia pubblicato le stories all’interno del Golden Goose circa un’ora prima di Damante, ma basta questa discrepanza temporale a rimpicciolire il gossip infiammato nel pomeriggio di ieri?