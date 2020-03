Ospite di Fabio Fazio, Maria De Filippi a Che tempo che fa ha raccontato su Rai 2 un retroscena inedito della sua adolescenza: “Mio fratello mi sparò”, l’incidente casalingo e la cicatrice ancora visibile

Maria De Filippi a Che tempo che fa, l’aneddoto incredibile: “Ho un buco in fronte”

Domenica 1 marzo Maria De Filippi è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa in uno studio vuoto, come da disposizioni messe in atto per arginare l’emergenza Coronavirus: la conduttrice è andata in onda venerdì con la prima puntata del serale di Amici 19 e il giorno dopo con il consueto appuntamento di C’è posta per te, entrambi registrati.

Da Fazio ha raccontato qualche aneddoto legato al suo lavoro e alla sua adolescenza che ha coinvolto anche il fratello Giuseppe, a cui è ancora molto affezionata. Attualmente i due collaborano gomito a gomito per la Fascino tanto che l’uomo è amministratore delegato della società di produzione, ma da piccoli spesso bisticciavano. Maria De Filippi ha ammesso ai microfoni di Che tempo che fa che vedeva il fratello – più grande di sette anni – come un mito, che voleva stare sempre insieme a lui nella sua camera e che gli “rubava” persino i maglioni.

Che tempo che fa, Maria De Filippi senza freni sul fratello: “Mi ha sparato, ma…”

Ma un giorno è successo un episodio che l’ha profondamente segnata, letteralmente:

“Mi ha sparato perché io entravo sempre in camera sua. Lui mi aveva detto ‘Se entri, ti sparo’. Mi ha sparato con una Diana 16. Un fucile. Mio padre era un cacciatore. Ho anche un buco in fronte. Mi ha preso in fronte con un pallino. Mi ha ferito ma non è successo niente – ha puntualizzato Queen Mary – Se mi prendeva l’occhio era grave”.

Fabio Fazio, poi, ha curiosato tra le dinamiche di Uomini e Donne ficcando il naso sul rapporto conflittuale tra Tina e Gemma: Maria ha assicurato che non ci sono copioni che l’opinionista e la dama seguono e che spesso è costretta a “minacciare” la Cipollari di tagliare i suoi interventi perché va per le lunghe.

