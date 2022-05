Charlene di Monaco, cifra a 6 zeri per farsi vedere in pubblico: quanto la paga Alberto

Alberto vuole mantenere alta la reputazione dei Grimaldi e per avere Charlene di Monac al suo fianco ha sborsato una cifra irragionevole

Anche se Charlene di Monaco è tornata a mostrarsi in pubblico, mettendo a tacere le voci di chi l’aveva descritta come sfigurata in volto, la moglie di Alberto non ha disatteso le aspettative di chi, invece, l’ha sempre definita infelice.

Alcune fonti vicino Palazzo Grimaldi avrebbero spifferato sulle pagine di Voicì una serie di dettagli piuttosto privati relativi a clausole, accordi e contratti tra il Principe e l’ex nuotatrice per mantenere una unione di facciata.

Charlene di Monaco e Alberto, quanto costa il finto amore di lei

Da tempo, oramai, i due sarebbero ufficiosamente lontani (“Il loro non è mai stato un grande amore, lo sanno tutti”) ma Alberto non può permettersi un divorzio: questa parola non è accettabile per lui.

Per avere Charlene di Monaco al suo fianco in alcune fondamentali occasioni, che determinano – diciamo così – l’identità della Famiglia Reale e il loro prestigio, il Principe avrebbe siglato un accordo a sei zeri con la moglie.

Parliamo di 12 milioni di euro l’anno per mostrarsi insieme al Gran Premio di Monaco, alla Festa Nazionale e a quella per Santa Devota.

Dettagli più intimi del lauto contratto non sono stati fatti circolare, ma i più informati rivelano che Charlene avrebbe già acquistato una casa in Svizzera dove trascorrere le vacanze estive con i figli.

Jacques e Gabriella avranno infatti il permesso di stare solo con la loro mamma in quelle occasioni, per il resto dovranno rimanere a Montecarlo, nella gabbia dorata del Palazzo che li sta proteggendo – per quanto possibile – dai rumors sul conto dei genitori.

