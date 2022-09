Il Principe William rivedrà Harry a una sola condizione: quando si incontreranno

William e Harry si stanno evitando nonostante siano molto vicini: il duca di Cambridge teme che il fratello cerchi altro materiale per il memoir

L’arrivo di Harry e Meghan in Inghilterra prima di proseguire il tour in Germania li ha portati a sfiorare William e Kate, senza tuttavia incontrarli: il Frogmore Cottage dei Sussex dista infatti solo 100 metri dal nuovo Adelaide Cottage dove i Cambridge hanno trascorso il weekend con i figli.



William e Harry, mai così vicini eppure mai così lontani

Oramai è chiaro che tra i due fratelli i rapporti siano congelati e il maggiore non ha alcuna intenzione di cedere ai comportamenti – spesso ritenuti da fonti di palazzo scortesi e esagerati – di Harry e Meghan.

I Sussex avrebbero poi rifiutato un “invito aperto” a stare con il principe Carlo nella sua residenza estiva presso la grande tenuta di Balmoral. Il Principe di Galles aveva infatti detto alla coppia che erano “sempre i benvenuti” a casa sua prima del loro viaggio nel Regno Unito, ma Harry e Meghan hanno preferito non avere alcun contatto con la Royal Family.

Se da Carlo un ramoscello d’ulivo per riaccogliere il figliol prodigo californiano è arrivato, da William neanche l’ombra di un gesto gentile. D’altronde il futuro Re d’Inghilterra teme che Harry e Meghan possano registrare ogni conversazione con i Cambridge e utilizzarla per il libro di memorie in uscita prima di Natale 2022 o per qualche contenuto Netflix, di cui ancora ben poco si sa.

William semplicemente non ha in programma, secondo il Sun e il Daily Mirror, di incontrare il fratello per ora: l’unica condizione per rivederlo e parlare con lui è l’uscita del memoriale.

Una volta che il libro sarà pubblicato e il duca di Cambridge avrà letto ciò che Harry ha deciso di svelare, allora forse troverà il coraggio di riavvicinarsi a lui… Oppure di tagliare i ponti per sempre se l’autobiografia sarà irrispettosa e offensiva nei confronti della famiglia reale.

Foto: Kikapress