Nostradamus, record di vendite dopo la morte della Regina: la nuova profezia

Record di vendite per un libro su Nostradamus dopo aver indovinato a che età sarebbe morta la Regina: svelata nuova agghiacciante profezia

La morte della Regina Elisabetta sta facendo la fortuna dell’autore Mario Reading che pubblicò nel 2005 Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future: fu un flop e dopo aver venduto solo 5 copie in 17 anni, nella settimana relativa al decesso e ai funerali della sovrana, le copie sono diventate 8mila.

Nostradamus, dalla morte della Regina all’abdicazione di Carlo

Molti tabloid inglesi, infatti, hanno rintracciato nel libro di Mario Reading una valida guida tra le vicende che hanno coinvolto la Royal Family e che Nostradamus aveva studiato approfonditamente.

Nel volume di Reading, infatti, emerge come l’astrologo francese abbia interpretato alla perfezione gli eventi relativi alla morte di Elisabetta II: interpretando una delle tante quartine passate alla storia, infatti, ha predetto che sarebbe trapassata all’età di 96 anni.

Nostradamus, cos’ha predetto su Harry? Il trono trema

Ma non è tutto, perché all’orizzone si para un’altra agghianciante profezia sul trono d’Inghilterra.

Ebbene, Re Carlo III, secondo quanto ha interpretato Reading modernizzando le profezie di Nostradamus, abdicherebbe per Harry. Nel 2005 scriveva: “Il principe Carlo compirà 74 anni nel 2022, quando salirà al trono ma i risentimenti nutriti contro di lui da una certa parte della popolazione britannica, in seguito al suo divorzio da Diana, principessa del Galles, persistono ancora. Un uomo, che non si sarebbe mai aspettato di essere re, lo sostituirà”.

Se William è destinato a diventare Re, Harry non lo è affatto, per cui potrebbe essere proprio il secondogenito a sconvolgere la monarchia.

Nostradamus è stato precedentemente lodato per aver predetto il Grande Incendio di Londra, l’ascesa al potere di Hitler e le due guerre mondiali che hanno devastato l’Europa, l’attacco dell’11 settembre alle Torri gemelle e molto probabilmente l’arrivo della pandemia.

