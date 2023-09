L’8 settembre si celebra il primo anniversario della morte della Regina Elisabetta II: i piani della famiglia reale

Il Principe William e la Principessa Kate hanno pianificato una visita in Galles per commemorare il primo anniversario della morte della regina Elisabetta II.

Il loro programma include un toccante pellegrinaggio presso la Cattedrale di St David, dove renderanno omaggio alla vita e all’eredità della regina. Il principe William, sebbene non preveda di pronunciare un discorso nella cattedrale, parteciperà a un tour della storica chiesa insieme alla principessa Kate.

La giornata promette di essere emotiva non solo per la coppia, ma anche per l’intera famiglia reale e molti cittadini britannici. La scelta del Galles come luogo per questo significativo anniversario è probabilmente dovuta al legame di Elisabetta con la Cattedrale di St David e al fatto che la coppia vi si è recata solo tre volte nell’ultimo anno.

Al contrario, il Re e la Regina Camilla rimarranno a Balmoral per questo anniversario, secondo le indiscrezioni vogliono trascorrere il giorno in privato senza eventi pubblici, in fondo è stata proprio la morte della regina a portare Carlo a diventare re.

