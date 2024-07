Lady Diana: la sua casa d’infanzia non farà parte né dell’eredità del Principe William né di quella del Principe Harry. Scopri a chi andrà.

Sapevi che la casa d’infanzia di Lady Diana, dove la “principessa del popolo” nacque e crebbe (e nella quale trascorse anche gli ultimi suoi giorni dopo il divorzio da Carlo), non sarà né del principe William, né del principe Harry? Si tratta della “Althorp Escape“, nel Northamptonshire e, per un motivo ben specifico, non sarà di nessuno dei componenti della royal family… Ma per quale motivo? Non ci resta che andare a scoprire insieme tutta la verità sui diritti e sull’eredità che circonda la proprietà.

La casa d’infanzia di Lady Diana non sarà parte né dell’eredità di William né di quella di Harry

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’Althorp Estate, la casa d’infanzia di Lady Diana nel Northamptonshire, non sarà ereditata né dal principe Harry né dal principe William.

Questa grande tenuta, che si estende per oltre 5.000 ettari, è stata di proprietà della famiglia Spencer per più di cinque secoli. Non toccherà a nessuno dei principi ma ad uno dei loro cugini, Louis, figlio del conte Spencer, fratello di Diana.

Egli erediterà la tenuta in base al sistema di primogenitura dell’aristocrazia, che prevede che i titoli vengano trasmessi al figlio maggiore di sesso maschile e non necessariamente al primogenito.

Insomma, la casa dei primi giorni (e anche quella dove Lady Diana ha trascorso gran parte della sua vita dopo il divorzio da Carlo), esce completamente dalla disponibilità della royal family e si fregerà ancora del nome degli Spencer.

Photo Credits: Kikapress