Il matrimonio tra Alberto II e Charlene Wittstock è ormai solo di facciata: tra i due ci sarebbe un accordo per gli incontri con i figli.

Sembra farsi sempre più complicata la questione del matrimonio tra il principe Alberto II di Monaco e sua moglie, Charlene Wittstock. Secondo gli ultimi retroscena sulla loro vita privata, l’unione tra l’ex nuotatrice e il principe del microstato monegasco sarebbe ormai soltanto di facciata e tra i due ci sarebbero una serie di accordi per gestire le questioni pubbliche e gli incontri con i figli. Ma quale sarà la verità?

Il matrimonio tra Charlene e Alberto di Monaco è al binario morto?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Le ultime indiscrezioni che arrivano dal Principato sembrano essere abbastanza risolute sulla questione: il matrimonio tra Alberto di Monaco e Charlene Wittstock è finito. Tra i due l’unione rimarrebbe solo qualcosa di facciata, un vezzo ufficiale senza riscontri nella loro effettiva vita coniugale.

Anzi, c’è chi si azzarda addirittura a sostenere che Charlene non viva più a Monaco ma che si sia trasferita in Svizzera, lontana dal palazzo e dal marito. E con lui avrebbe trovato un accordo per gli incontri e i cerimoniali.

L’accordo tra i principi di Monaco per la vita pubblica e gli incontri con i figli

Praticamente, i due si faranno vedere insieme soltanto negli incontri pubblici più importanti, diventando una sorta di “coppia cerimoniale“. Una condizione, quest’ultima, che Alberto avrebbe esplicitamente richiesto a Charlene in cambio della possibilità di vedere più spesso i figli, i gemelli Jacques Honoré e Gabriella.

I due bambini, che hanno dieci anni, hanno appena trascorso le vacanze con i genitori. Anche perché proprio le “vacanze di famiglia” ricadrebbero in pieno nelle occasioni in cui Charlene dovrà farsi vedere accanto ad Alberto.

Insomma, un patto per evitare scandali, farsi vedere più spesso insieme e continuare a prendersi cura dei bambini. Ma le indiscrezioni riescono sempre a galoppare in giro!

Photo Credits: Kikapress