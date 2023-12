Dietro il flop finanziario di Harry e Meghan c’è un “regolamento dei conti” voluto dai royals? La speculazione arriva dall’Inghilterra.

C’è maretta in casa Sussex: la situazione economica della Fondazione Archewell diretta da Harry e Meghan Markle è assolutamente pessima, tanto che si parla di flop finanziario e di charity sull’orlo della bancarotta. Un fallimento annunciato che, secondo quanto spunta dai tabloid d’oltremanica, potrebbe avere qualche occulto dirigente: si tratterà forse di una strategia messa in campo dalla casa reale come ‘vendetta’ nei confronti della coppia?

Il flop finanziario di Harry e Meghan è una ‘vendetta’ della royal family?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Se è di pubblico dominio la notizia che la Fondazione Archewell sia sull’orlo del fallimento, dall’Inghilterra arrivano sospetti e recriminazioni.

Secondo quanto riportato dal Daily Express, potrebbe esserci una precisa volontà dietro il flop finanziario di Harry e Meghan. Una sorta di “regolamento di conti“.

“C’è la sensazione generale che ci sia stata una vendetta contro di loro – scrive il tabloid – Ci sono stati colloqui con brand di alto profilo che non hanno portato a nulla, ma che avrebbero dovuto farlo. Questi brand hanno poi corteggiato attivamente altri membri della famiglia“.

Il riferimento è a un celebre marchio di moda francese, spesso indossato sia da Meghan che da Harry in passato e ora “slittato” su Camilla, che ha indossato un completo della maison durante la visita in Francia di settembre. Inoltre, anche Meg Bellamy, interprete di Kate Middleton in The Crown, è diventata un volto del marchio.

Secondo le speculazioni del tabloid, dunque, l’allontamento è stato voluto da Meghan stessa e il mancato appoggio della casa di moda alla loro fondazione si inserisce in questo discorso.

Non una vendetta da parte della famiglia reale, ma una “resa dei conti” avvenuta in un altro modo.

