Scopri tutti i dettagli sulla foto ufficiale dell’incoronazione di Re Carlo che sta facendo discutere. Ma c’è di più: il coinvolgimento di Harry e Meghan nella vicenda solleva nuove domande sulla loro relazione con la famiglia reale

Il programma ufficiale dell’incoronazione del re Carlo contiene una foto giudicata “imbarazzante” per la famiglia reale inglese.

Si tratta di un’immagine del 2018 dove appaiono Meghan Markle e il principe Harry insieme al re, alla regina Camilla, al principe William e alla principessa Kate, in occasione del 70esimo compleanno di Carlo. Secondo fonti reali, la decisione di Sua Maestà di apparire solo con i suoi familiari più stretti e fedeli durante un momento storico indica la sua visione di una monarchia ridotta e meno sfarzosa rispetto al passato.

Nonostante la duchessa de Sussex abbia deciso di non partecipare all’evento per rimanere in California con i figli, la sua immagine è stata inclusa nel souvenir ufficiale di 84 pagine in vendita al costo di 20 sterline e parte delle vendite sarà destinata a due enti di beneficenza, il Royal Collection Trust e SSAFA, l’ente di beneficenza delle forze armate.

Ma la foto di Meghan rappresenta una svista o di una mossa calcolata? Ormai è stato annunciato che il principe Harry parteciperà all’evento da solo, mentre Meghan rimarrà in California con i figli, dopo mesi di speculazioni sulla sua presenza all’evento.

Foto: Kikapress