Il principe Harry e Meghan Markle fanno arrabbiare la famiglia reale britannica, contravvenendo a un desiderio della Regina Elisabetta II.

Il principe Harry e Meghan Markle stanno organizzando la loro vita pubblica per i prossimi mesi ma, a quanto pare, lo stanno facendo scontentando in tutto e per tutto la famiglia reale britannica e, addirittura, andando contro quello che era il desiderio della compianta Regina Elisabetta II. La coppia, infatti, programmando i suoi tour per i prossimi mesi sta facendo arrabbiare non poco la royal family, tanto è vero che i tabloid d’Oltremanica parlano della questione come un vero e proprio “incubo” per Buckingham Palace e la corte di Re Carlo III. Ma cosa c’è di tanto terribile nel loro desiderio di viaggiare in giro per il mondo? Perché la situazione è tanto inaccettabile per la famiglia reale? E, soprattutto, qual era il desiderio della Regina Elisabetta II a riguardo?

Harry e Meghan contro il desiderio della regina Elisabetta II? Cosa hanno fatto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo i tabloid britannici, il principe Harry e Meghan Markle starebbero tenendo una certa ambiguità nel loro comportamento, pianificando nuovi “royal tour“. Un modo di agire che li rende “mezzi dentro e mezzi fuori” le dinamiche reali, nonostante la Megxit avesse dovuto sancire una loro completa uscita dalle questioni di corte.

Inutile dire che questo comportamento rappresenta un vero e proprio incubo per la famiglia reale, anche per una questione di memoria.

I Sussex, infatti, starebbero facendo esattamente quello che la Regina Elisabetta II aveva chiesto loro di non fare, ignorandone completamente le richieste.

I “royal tour”, infatti, sono condotti dai rappresentanti della monarchia e loro, di fatto, non lo sono più.

Tanto è vero che la recente visita di Harry in Nigeria è stata battezzata dai commentatori d’Oltremanica come “quasi royal tour“.

