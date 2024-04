Il principe Harry e Meghan Markle costretti a fare qualcosa per “sopravvivere”: ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi.

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati ‘costretti’ a fare qualcosa di inaspettato, verso quella che sembra essere la loro unica “speranza di sopravvivenza“, almeno secondo quello che riportano i tabloid d’oltremanica. C’è chi dice che si tratti di una vera e propria umiliazione per loro, chi invece è pronto a scomettere che il popolo britannico non sia affatto pronto ad accoglierli. Chi, ancora, è pronto a dire che i Sussex stanno tornando in tutto il loro splendore. Ma quale sarà la verità? E, soprattutto, a cosa saranno costretti per “sopravvivere”? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Harry e Meghan Markle ‘costretti’ a ripensare la Megxit per la loro sopravvivenza?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il prossimo 8 maggio si terranno gli Invictus Games, evento sportivo che prevede la competizione tra veterani di guerra, ideato dieci anni fa dal principe Harry.

Ebbene, finora si è parlato del fatto che Meghan e figli non partecipino alla celebrazione, anche se nel frattempo si torna a parlare della possibilità che la coppia ripensi la sua strategia.

A quanto pare, infatti, il principe Harry starebbe pensando di tornare ad assumersi alcuni impegni reali, ovvero di “tornare a casa“. Per loro sarebbe l’unica speranza di “sopravvivere” ma, mentre c’è chi è pronto a scommettere che il popolo britannico sia pronto a riaccoglierli, in molti sono invece più propensi a pensare che saranno sommersi dai fischi. Un po’ come è successo quando hanno presenziato al Giubileo di Platino di Elisabetta II.

Insomma, con Carlo e Kate Middleton alle prese con le rispettive malattie, per Harry sembra arrivato il momento propizio per rientrare alla base. Ci sarebbe soltanto lo scoglio di Meghan, oltre al libro Spare e al documentario su Netflix. Insomma, il percorso del rientro non è affatto semplice!

Photo Credits: Kikapress