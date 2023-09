Il principe Harry avrebbe risposto a una semplicissima domanda su di lui con una strana incertezza

Nel corso della nuova serie “Heart of Invictus” su Netflix, il principe Harry avrebbe dimostrato una momentanea incertezza quando gli è stata posta una domanda inaspettata. La serie segue gli organizzatori e i partecipanti agli Invictus Games del 2022, un evento fondato dal principe Harry nel 2014.

Nonostante la sua recente uscita dalla famiglia reale britannica, Harry appare più rilassato durante la serie, ma si è trovato leggermente sorpreso quando gli è stata chiesta una domanda apparentemente semplice. L’intervistatore gli ha chiesto cosa facesse, e Harry ha risposto con una breve pausa, elencando le diverse responsabilità che ha come padre di due bambini piccoli, proprietario di cani, marito e fondatore della Invictus Games Foundation.

La serie documentaria mostra anche momenti di Meghan Markle, sua moglie, che partecipa a importanti incontri e cerca di rassicurare Harry prima di un discorso a New York. Inoltre, Harry ha aperto il suo cuore parlando del trauma legato alla perdita di sua madre, la principessa Diana, in un incidente stradale a Parigi nel 1997, quando aveva solo 12 anni.

Ha infine rivelato l’importanza della terapia per i veterani militari e ha condiviso il suo stato dopo il ritorno da un tour in Afghanistan, affermando che il trauma della perdita di sua madre non era mai stato affrontato prima.

Foto: Kikapress