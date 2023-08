Torna al centro del dibattito un gesto compiuto dal principe Harry nel 2017 agli Invictus Games di Toronto: cosa fece a Meghan Markle?

Nel 2017, durante gli Invictus Games di Toronto, il principe Harry e Meghan Markle decisero di rivelare al pubblico la propria storia romantica. Nonostante questo ricordo nella mente di tutti, nell’ambito della cerimonia conclusiva di quell’evento, furono catturati dalle telecamere in un atto enigmatico, tornato ad essere oggetto di discussione. Ma cosa fece il principe Harry nei confronti di quella che era la sua fidanzata?

LEGGI ANCHE:– Meghan reagisce in modo imbarazzante: quel gesto fuori luogo e poco regale. Cosa ha fatto

Il principe Harry e quel gesto nei confronti di Meghan Markle che fa discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Abbiamo già detto che agli Invictus Game del 2017 il Principe Harry rese pubblica la sua relazione con Meghan Markle. Fino ad allora c’erano state solo chiacchiere di gossip ma nessun gesto concreto né alcuna conferma da parte sua.

Fin qui tutto bellissimo se non fosse che oggi, con la pubblicazione del documentario Heart of Invictus su Netflix (Harry ne è il produttore esecutivo) si torna a parlare di quel momento.

In particolare, dopo l’esibizione di Bruce Springsteen, Harry in qualche modo “dimenticò” di avere le telecamere puntate addosso. E il principe si lasciò andare ad un gesto non ammesso dal protocollo di corte: scoccò un bacio sulla guancia di Meghan intenta a godersi lo spettacolo.

Il gesto è stato considerato “subdolo” da molti commentatori, poiché secondo alcuni già volto ad alimentare il gossip e l’hype intorno alla coppia. Con il senno di poi e, soprattutto dopo la Megxit, possiamo dire che se era una strategia ha pagato bene.

Nonostante le “dimissioni” dalla royal family, la coppia è sempre al centro delle pagine di gossip per le sue polemiche. Inoltre, oltre a un contratto multimilionario con Netflix, il principe Harry e Meghan Markle possono contare su inviti ad eventi e tappeti rossi stesi praticamente ovunque passino. Insomma, sono sempre sulla cresta dell’onda!

Photo Credits: Kikapress