Scandalo cartelle cliniche: la London Clinic parla del caso che ha coinvolto Kate Middleton. Cosa dichiara il responsabile dell’ospedale?

Intrighi di corte e scandali di ogni tipo si intrecciano nel mondo della famiglia reale britannica, e stavolta il fulcro è un evento che in un altro frangente sarebbe stato del tutto innocuo: il ricovero di Kate Middleton alla London Clinic per il noto intervento all’addome subito lo scorso gennaio: è venuto fuori che qualcuno si è reso protagonista di un accesso non autorizzato alle sue cartelle cliniche. Le rivelazioni che arrivano da oltremanica sono state commentate direttamente dal responsabile della clinica, Al Russell, che ha annunciato l’avvio di un’indagine approfondita per individuare da quale parte sia arrivata questa pesante violazione. Non ci resta che andare ad esplorare i dettagli di questa vicenda e le implicazioni che essa potrebbe avere per la sicurezza e l’integrità dell’intera famiglia reale britannica.

Leggi anche:– Lady Diana, l’amara profezia si sta avverando? Cosa ha previsto sul ‘negativo’ futuro di William

Scandalo cartelle cliniche di Kate Middleton: parla la London Clinic

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. È emerso che, lo scorso gennaio, quando Kate Middleton è stata ricoverata alla London Clinic per un intervento all’addome, qualcuno abbia spiato le sue cartelle cliniche.

A riguardo ha parlato Al Russell, responsabile della clinica, che ha fatto sapere che saranno prese tutte le appropriate misure investigative, regolamentari e disciplinari al fine di scoprire da dove sia arrivata la falla.

“Tutti quelli che lavorano alla London Clinic sono altamente accorti ai doveri individuali, professionali, etici e legali nei confronti della privacy dei nostri pazienti – ha dichiarato – non c’è posto nel nostro ospedale per coloro che intenzionalmente rompono la fiducia di ciascuno dei nostri pazienti o colleghi“.

Una dichiarazione di guerra, soprattutto perché le cartelle cliniche spiate erano quelle di Kate Middleton… E considerando il fatto che la clinica ospita spesso i reali inglesi, dato che è anche stata l’ospedale dove Re Carlo ha subito il recente intervento alla prostata.

Photo credits: Shutterstock