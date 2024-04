Kate Middleton seguirà una nuova dieta ‘green’ per combattere contro il cancro: scopriamo insieme in cosa consiste

Da quando ha fatto la sua prima comparsa ufficiale al fianco del Principe William, Kate Middleton ha incantato il mondo con la sua eleganza, grazia e dedizione alla salute e al benessere, oltre che per il fatto che segua una dieta ben definita. Tuttavia, in un momento di così tante sfide e cambiamenti per lei, la principessa si trova ad affrontare una nuova battaglia: quella contro il cancro, che richiede tra le altre cose anche un’attenzione particolare alla sua dieta e al suo stile di vita. In un momento in cui la sua salute è al centro dell’attenzione globale, l’approccio di Kate alla sua nuova realtà quotidiana può offrire non solo un’ispirazione, ma anche preziose lezioni su come affrontare le avversità con determinazione e consapevolezza.

Kate Middleton: la dieta per affrontare al meglio la malattia

Kate Middleton è sempre stata un’icona di salute e benessere, nota per la sua disciplina nella dieta e nell’allenamento fisico. Tuttavia, ora si trova ad affrontare una sfida ancora più grande mentre combatte contro il cancro e si sta sottoponendo alla chemioterapia preventiva. In questa nuova fase della sua vita, la principessa si vede costretta a modificare il suo approccio al cibo e all’attività fisica per garantirsi un benessere che non sia soltanto fisico, ma anche mentale e spirituale.

Secondo quanto riportato dalla rivista inglese Hello!, il team di medici che seguono Kate avrebbe predisposto un piano che prevede leggere modifiche alla sua routine quotidiana. Tra le raccomandazioni, c’è la transizione verso una dieta priva di cibi confezionati, finalizzata a migliorare le difese immunitarie e a prevenire possibili infezioni. Questo significa dire addio anche al fast food che prima si concedeva di tanto in tanto con i figli, oltre ad eliminare completamente gli zuccheri e l’alcol, poiché potrebbero aumentare il rischio di infiammazioni e indebolire ulteriormente il sistema immunitario.

Inoltre, Kate dovrà concentrarsi sull’introduzione di alimenti ricchi di antiossidanti e grassi insaturi, come quelli presenti nel pesce azzurro, nelle noci e nelle nocciole. Ridotta anche l’assunzione di latticini, glutine e carboidrati, sostituiti il più possibile con alternative più salutari come patate dolci, quinoa, farina di grano saraceno e riso integrale. Per quanto riguarda le proteine, la principessa dovrà optare per fonti magre, accompagnate da grassi sani come olio di avocado o d’oliva ed’arachidi.

Photo Credits: Kikapress