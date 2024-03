Kate Middleton: la foto del giorno della mamma ‘manipolata’ viene rimossa dalle principali agenzie fotografiche. Cosa è successo?

Scoppia un caso intorno a una foto “manipolata” di Kate Middleton e dei suoi tre figli George, Charlotte e Louis. A farla emergere sono alcune tra le principali agenzie fotografiche del mondo che, domenica sera, hanno ritirato una foto, rilevando che, sebbene sia stata rilasciata da Kensington Palace, non sia genuita e sia stata in qualche modo manipolata dallo stesso palazzo. Quella che si apre è una vera e propria controversia sulla Principessa di Galles, al momento fuori dalla vita pubblica per riprendersi da un intervento chirurgico subito diverse settimane fa. Ma cosa sarà successo davvero? Qual è la verità dietro questo nuovo caso? C’entreranno forse le mille indiscrezioni che vogliono la convalescenza della principessa come una ‘copertura’ volta a nascondere il fatto che tra lei e il Principe William sia finita?

La “foto manipolata” di Kate Middleton: cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il 10 marzo in Inghilterra si festeggia il “mother’s day“, ovvero la festa della mamma. Per questo motivo, Kensington Palace ha diffuso un’immagine di Kate Middleton insieme ai tre figli: George, Charlotte e Louis. Ufficialmente, a scattarla è stato il principe William.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che l’Associated Press, la Reuters, l’Agence France-Presse e Getty Images hanno inviato separatamente una “kill notice” annunciando di aver rimosso l’immagine dalle proprie raccolte. Il motivo? Nonostante secondo Kensington Palace quella foto era stata scattata la settimana scorsa a Windsor, sembra proprio che in realtà sia stata artificialmente alterata rispetto all’originale.

Kensington Palace non ha commentato ma non è la prima volta che si fa un errore tanto grossolano di “fotoritocco”. Anche se, secondo le malelingue, la verità sarebbe un’altra: la convalescenza della principessa sarebbe solo una ‘copertura’ volta a nascondere il fatto che tra Kate e il Principe William sia finita…

La foto presentava una serie di chiarissimi difetti. I più attenti avevano notato che la manica del braccio della Principessa Charlotte non corrispondeva. Ma anche la mano mano destra del principe George risultava completamente sfocata…

Però, se si guarda la mano destra di Louis, ci accorgiamo che fa qualcosa di extra: incrocia le dita. Sarà un gesto fatto per augurare un pronto recupero alla mamma? Non lo sappiamo ma, se guardiamo bene, ci accorgeremo che anche lì c’è un dito mancante!

Le dichiarazioni del portavoce di PA Media e le scuse di Kate Middleton

A quanto pare nelle ultime ore ci sarebbero state delle dichiarazioni del portavoce di PA Media. Ma non solo. Anche Kate Middleton avrebbe finalmente rotto il silenzio, scusandosi per quanto accaduto. In particolare, ci ha tenuto a far sapere che si trattava di una foto modificata. Questo, nonostante PA Media avesse manifestato l’intenzione di rimuovere l’immagine.

Per altro, dopo tutti gli ultimi accadimenti, Kate ci ha anche tenuto a ringraziare il suo pubblico. Specificando che le modifiche sarebbero state fatte per rendere l’immagine “informale” agli occhi di chi guardava l’immagine. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene!

