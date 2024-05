Kate Middleton avvistata in giro con la famiglia: come sta la moglie del principe William? Le sue condizioni migliorano?

Arrivano notizie incoraggianti dall’Inghilterra e soprattutto riguardo alle condizioni di salute di Kate Middleton, che sarebbe stata avvistata “in giro con la famiglia” mentre sono in corso le sue cure per il cancro dal quale ha reso noto di essere affetta alcuni mesi fa. La Principessa, infatti, si sta sottoponendo ad alcune importanti cure oncologiche in forma totalmente private ma non per questo si sta negando del tempo di qualità insieme alla sua famiglia. Ma quali sono le vere condizioni di salute della moglie del principe William? Davvero ora sta meglio al punto da permettersi di uscire insieme al marito e ai figli? Non ci resta che andare a scoprire tutto quello che c’è da sapere a riguardo!

Kate Middleton avvistata in giro con la famiglia: come sta la principessa

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A quanto pare, nelle ultime settimane, Kate Middleton è stata avvistata più volte “in giro con la famiglia“.

Un piccolo dettaglio che fa pensare che le condizioni di salute della principessa di Galles siano in netto miglioramento, dato che lei stessa aveva annunciato di aver cominciato un ciclo di chemioterapia.

Nonostante si sia temporaneamente ritirata dagli incarichi di corte, sembra che la principessa abbia deciso di volersi prendere del tempo per stare insieme ai figli George, Charlotte e Louis.

A permetterlo è stato principalmente l’appoggio dei genitori, della sorella Pippa e del fratello James. Lo stesso principe William ha stabilito le sue priorità: concederle tutto il tempo di cui ha bisogno per stare meglio e sostenere lei e i bambini.

Sembra che Kate, con gli ultimi avvistamenti, abbia deciso di prendersi questo tempo (e di prenderselo di qualità). Una notizia che fa sperare che sia in netto miglioramento!

Photo Credits: Kikapress