Kate Middleton: dopo l’avvistamento nel negozio di Windsor spuntano le testimonianze. Cosa racconta chi era nel farm shop?

Il ritiro dalle scene di Kate Middleton è riuscito a far partire una serie di speculazioni sul suo reale stato di salute e addirittura sul suo matrimonio con il principe William, che in tanti danno per finito: la principessa è stata recentemente avvistata in un negozio di Windsor insieme al marito, facendo partire tutta un’altra serie di polemiche. C’è chi diceva che non era lei, chi addirittura identificava la donna paparazzata con l’erede al trono con un’altra persona, la sua presunta amante. Pare che non ci sia nulla di vero in tutto questo, o forse sì? Arrivano le testimonianze di chi si trovava nell’ormai tanto celebre farm shop, dove la Principessa di Galles è stata avvistata di nuovo: non ci resta che andare a scoprirle insieme.

Kate Middleton avvistata di nuovo nel negozio di Windsor: la testimonianza

Kate Middleton è stata avvistata nuovamente nel Windsor Farm Shop dove era stata paparazzata la settimana scorsa insieme al marito. Si tratta delle sue prime apparizioni in pubblico dopo l’operazione subita lo scorso gennaio e, sebbene stavolta non ci sia un video, abbiamo qualche testimonianza.

Sono parole rilasciate da chi abita nelle vicinanze, che sembrano smentire tutto ciò che si è detto nelle scorse settimane sul fatto che Kate e William si siano lasciati o che, addirittura, la donna ritratta con lui in una foto dei paparazzi non fosse la Middleton ma un’amante.

“È un mucchio di sciocchezze, davvero – ha detto una donna ai microfoni del Daily Sun smentendo tutte le speculazioni sul celebre video – Viviamo qui proprio di fronte, entrano ed escono dal cancello posteriore e Dave (il portiere) li avrà fatti entrare rapidamente“.

E ha aggiunto: “La principessa viene spesso qui, è sulla soglia di casa sua e Adelaide Cottage è a un paio di centinaia di metri di distanza. Domenica erano al tennis, il mio amico gioca lì e Kate stava guardando i bambini, sono sempre lì“.

Un’altra persona della zona ha scritto su X: “Li vediamo quasi tutti i giorni e anche negli ultimi due giorni! È incredibile che la gente sia così ridicola e crudele nello scrivere su questa piattaforma st….te che sono vere e proprie bugie“.

Photo Credits: Kikapress