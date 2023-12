Cosa si nascondeva dietro quel gesto di Kate nei confronti William?

Durante il programma natalizio della BBC “A Berry Royal Christmas” del 2019, il principe William e Kate Middleton sono apparsi insieme alla conduttrice inglese Mary Berry in un momento che ha attirato l’attenzione.

Tra le festose preparazioni culinarie e le interazioni con la celebre conduttrice, si è verificato un momento che ha suscitato curiosità: una clip emersa dai festeggiamenti ha infatti mostrato Kate respingere un gesto affettuoso del principe William mentre stavano preparando tè e cupcake di glassa durante lo speciale. C’era forse del malumore tra loro?

Durante lo spettacolo, Mary Berry è stata coinvolta nella visita di enti di beneficenza supportati dalla coppia reale, ma anche nella preparazione di dolci e visitando i giardini. Kate ha condiviso aneddoti sui gusti culinari dei loro figli, tra cui le preferenze del principe Louis per i libri di cucina di Mary Berry e le preferenze alimentari degli altri due, Charlotte e George.

La principessa Kate ha anche ospitato un servizio di canto natalizio presso l’Abbazia di Westminster, concentrato sull’importanza della prima infanzia e ringraziando coloro che sostengono i bambini, come parte della campagna “Shaping Us”. Questo evento è stato un momento significativo per celebrare coloro che sostengono i più piccoli e le loro famiglie. In ogni caso, il dubbio su quel gesto di allontanamento e il rapporto di quel momento di Kate con William rimane…

Foto: Kikapress