Kate Middleton: il ritratto irrispettoso comparso su una nota rivista sta facendo discutere i fan della royal family. Come viene mostrata?

Sta facendo discutere un ritratto di Kate Middleton giudicato irrispettoso dal pubblico e dai sudditi del Regno Unito. Sui social, si stanno scatenando con le critiche nei confronti della rivista Tatler che ha deciso di pubblicare questa immagine come copertina del nuovo numero, in uscita il prossimo 30 maggio. Ma per quale motivo quel ritratto della principessa di Galles non sta piacendo per niente ai sudditi e agli appassionati della royal family? In che modo mostra la principessa? Quali sono gli elementi che fanno sì che sia davvero così irrispettoso? Non ci resta che andare a scoprire insieme per quale motivo una semplice copertina di una rivista stia facendo discutere così tanto il popolo britannico.

Il ritratto di Kate Middleton fa arrabbiare gli appassionati che lo giudicano “irrispettoso”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La rivista Tatler, per il numero di luglio 2024, ha deciso di rendere nota la sua copertina, sulla quale compare un ritratto di Kate Middleton.

A realizzarlo è stata l’artista britannico-zambiana Hannah Uzor, ma sembra che l’opera non sia affatto piaciuta agli appassionati di royal family e ai fan di Kate.

Il motivo è che la Middleton, nel ritratto, sembra completamente irriconoscibile. “Non assomiglia per niente alla principessa del Galles. È orribile e irrispettoso“, ha scritto una persona sui social. E un’altra ha scritto che è “intollerabilmente brutto” o ancora che “questa versione della principessa ha lo stesso carisma di una statuetta in cima a una torta nuziale“.

Secondo quanto dichiarato dalla testata, l’opera ritrae la principessa durante il primo banchetto di Stato del regno di Carlo III, e intende onorare la forza e la dignità di Kate.

Ad ogni modo, sembra non essere piaciuto a nessuno… voi lo avete visto?

Photo Credits: Kikapress