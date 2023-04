La profezia di Pasqua allontana Kate Middleton dalla scena pubblica in vista di cambi di protocollo e preparativi speciali…

La Pasqua di Kate Middleton sarà diversa dal solito dato che la Regina Elisabetta non sarà presente e la famiglia sarà al completo per gestire un importante problema. Secondo la tradizione, infatti, la Famiglia Reale si riunirà per la cena del venerdì santo per poi assistere alla messa della domenica di Pasqua nella Cappella di San Giorgio, e infine festeggiare con un pranzo sontuoso di almeno quattro portate.

Quest’anno, il pranzo di Pasqua avrà un significato ulteriore in quanto è l’ultima occasione per riunirsi tutti insieme prima dell’incoronazione del prossimo 6 maggio.

Tuttavia, Carlo potrebbe cambiare le vecchie regole imposte dalla Regina Elisabetta e questo getterà nel caos il Palazzo e i programmi di Kate Middleton. La Regina, infatti, aveva imposto che solo i bambini che sanno mangiare con forchetta e coltello possono prendere parte alle riunioni di famiglia, ma Carlo sta per bandire questa norma, in modo da poter avere accanto a sé anche i nipotini più piccoli.

Ciò significa che Kate dovrà badare ai suoi figli, in particolare a Louis, durante il pranzo di Pasqua. Sarà forse per questo che la principessa è sparita ed è assente dai suoi impegni pubblici da quasi due settimane? Attualmente, la famiglia reale è nella casa di campagna a Norfolk, dove Kate starebbe organizzando molte attività all’aperto per i suoi figli, a casa per le vacanza pasquali.

La Principessa del Galles ha un mese di tempo per preparare i suoi figli per l’incoronazione, poiché torneranno a scuola solo alla fine di aprile e il grande giorno arriverà il 6 maggio. Anche se la sua agenda è vuota, Kate non avrà un momento libero per sé.

Per Pasqua Re Carlo e Camilla non regalano uova ma soldi: quanto denaro ricevono i sudditi e quando avverrà questa distribuzione dei soldi

Intanto, il Re e la Regina Consorte celebreranno il Servizio Santo del giovedì precedente la domenica di Pasqua, distribuendo non uova di cioccolato bensì speciali monete ai pensionati locali in tutto il Regno Unito.

Questa tradizione, che commemora l’Ultima Cena di Gesù e gli Apostoli, veniva tenuta solo a Londra ma la regina Elisabetta II decise di estenderla in tutto il Regno.

Durante il servizio, Sua Maestà presenterà le monete a 74 uomini e 74 donne selezionati dalle diocesi della Chiesa d’Inghilterra e dai partner anglicani ed ecumenici in tutto il Regno Unito.

La visita speciale si concluderà con l’inno nazionale e una benedizione del decano, e il Re e la Regina Consorte firmeranno, come da tradizione, il libro dei visitatori della cattedrale.

