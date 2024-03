Kate Middleton compare in un video con il principe William: ma è davvero lei? La clip ha scatenato i dubbi dei social.

La recente riapparizione di Kate Middleton in pubblico in un video pubblicato sul web ha suscitato un’ondata di speculazioni e controversie a causa della lunga coda del gossip che riguarda lei e il principe William. Dopo circa due mesi di assenza dalle scene pubbliche a seguito di un intervento all’addome avvenuto a gennaio, la principessa di Galles è stata infatti ripresa in un video esclusivo di TMZ mentre passeggiava alla fattoria di Windsor insieme al marito. Tuttavia, quello che avrebbe dovuto essere un evento di gioia per il ritorno della Middleton dopo l’operazione, ha generato un acceso dibattito sui social, dato che in molti sostengono che la persona nel video non sia effettivamente lei. I dubbi e le ipotesi si sono diffusi rapidamente, alimentando una discussione online che ha reso la situazione ancora più intricata. Quale sarà la verità?

Kate Middleton in un video con il principe William? C’è chi dice che non è lei

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Recentemente, abbiamo rivisto Kate Middleton in pubblico. La principessa di Galles è stata mostrata in un video esclusivo di TMZ girato alla fattoria di Windsor, mentre camminava insieme al marito. Si è trattato del primo avvistamento ufficiale di Kate dopo il ritiro dalla vita pubblica in seguito all’intervento all’addome subito a gennaio.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che in molti sono pronti a giurare che quella comparsa in quel video non sia Kate Middleton.

Basta fare un giro su X per scoprire che la donna che cammina accanto all’erede al trono, per quanto da lontano somigliante a Kate, secondo molti non sia affatto lei.

Anche sotto lo stesso video di TMZ in molti sostengono che “forse sono io o… quella non è Kate!”. Oppure “TMZ, quella non è Kate. È una donna più giovane e non è affatto alta quanto Kate“.

E ancora: “WTF, quella non è lei” oppure “Quella non è letteralmente né assolutamente lei“.

Insomma, i dubbi sono tanti e la donna inquadrata a molti non sembra essere affatto la Middleton… Quale sarà la verità?

