L’ex maggiordomo di Lady Diana raggiunto da un messaggio delle principessa? Scopri cosa ha rivelato sulla situazione.

Paul Burrell, l’ex maggiordomo di Lady Diana, ha recentemente scosso il popolo di appassionati di vicende royals di tutto il globo con le sue rivelazioni riguardanti presunte interazioni paranormali con la defunta Principessa e su un eventuale messaggio che starebbe cercando di portargli. Convinto di essere perseguitato dal fantasma di Lady D, Burrell ha dichiarato di aver vissuto numerosi momenti di contatto con l’aldilà che stanno facendo davvero discutere. Ancora più sorprendente è il racconto di quanto avviene in casa sua: tra voci sommesse, tonfi di oggetti e odore improvviso di tabacco.

L’ex maggiordomo di Lady Diana ha un messaggio da parte della Principessa?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Paul Burrell, oggi 65enne, è stato impiegato come maggiordomo per la Principessa Diana dal 1987 fino al giorno della sua tragica morte. Più volte ha parlato della sua vicinanza a Lady D, tanto da aver pubblicato anche un libro di memorie a riguardo.

Tuttavia, è la sua recente partecipazione a un episodio del programma Celebrity Help! My House Is Haunted a catturare nuovamente l’attenzione. Burrell, insieme al marito Graham Cooper, ha dichiarato di essere stato tormentato da strane attività paranormali nella loro casa nel Cheshire. Tra rumori inspiegabili al piano di sopra e odori di tabacco che improvvisamente si diffondono in casa, la coppia si è trovata faccia a faccia con l’incredibile: l’ipotetica presenza della Principessa Diana.

Una serie di episodi hanno alimentato la convinzione di Burrell che il fantasma di Lady Diana lo stesse visitando, portando con sé un qualche messaggio dall’aldilà. La situazione ha preso una piega ancora più sorprendente quando Burrell e Cooper, secondo il loro racconto, sono entrati in contatto con il presunto fantasma della Principessa. Una voce misteriosa ha risposto alle loro chiamate notturne con un inequivocabile “Sono qui. Mi dispiace“, lasciando la coppia sgomenta e affascinata dall’evento.

Burrell ha poi parlato di un momento particolarmente inquietante in cui suo marito si è svegliato nel cuore della notte, cominciando ad urlare sul fatto che ci fossero delle presenze inquietanti ai piedi del letto. Sarà davvero Lady D che sta cercando di portare un messaggio al suo ex maggiordomo?

