Lo sapevi che il velo da sposa di Lady Diana era ogni giorno sulla metro di Londra? Scopri il motivo dietro questa bizzarra curiosità.

Il fascino e la magia del matrimonio tra Lady Diana e il Principe Carlo, celebrato il 29 luglio 1981, sono rimasti impressi nella memoria collettiva, tanto che se ne parla tutt’ora con fare un po’ sognante. Tra gli elementi indimenticabili di quel giorno c’è il velo da sposa, battezzato con il nome di Fairy Dust, che ha contribuito a creare l’effetto magico dell’entrata di Lady Diana verso l’altare. Mentre oggi possiamo ammirare questo prezioso pezzo di storia reale in una esposizione di Kensington Palace, ciò che pochi sanno è che il Fairy Dust ha vissuto una vita quotidiana molto più comune e inaspettata, viaggiando ogni giorno sulla metropolitana di Londra. Andiamo dunque a scoprire quale motivo si cela dietro questo insolito percorso e la figura misteriosa che si nasconde dietro a questa straordinaria storia.

Il velo da sposa di Lady Diana viaggiava tutti i giorni in metropolitana

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Anche se, il giorno del suo matrimonio, Lady Diana uscì con eleganza dalla carrozza, il suo abito sgualcito è stato per decenni oggetto di dibattito. Il motivo è che era troppo voluminoso per stare in un abitacolo tanto ristretto.

Il pezzo più iconico di quel giorno fu però il velo da sposa, il Fairy Dust (ovvero “polvere di fata”), che al passaggio produceva un effetto “da crisalide a farfalla”. La stilista Elizabeth Emanuel, insieme al suo compagno David, aveva disegnato il vestito e il velo che incantarono il mondo. Ma in pochi sanno che a lavorarci fu un’altra persona.

Il segreto del Fairy Dust, così come il vestito stesso, era stato custodito gelosamente da una serie di accordi e misure di riservatezza. La donna che lavorò direttamente al velo si chiamava Peggy Umpleby e aveva mantenuto un completo riserbi, dichiarando ai curiosi che stava lavorando a un capo commissionato da una principessa del Medio Oriente.

Tuttavia, la storia del Fairy Dust non si fermava alla celebrazione nuziale ma prima di incantare il mondo, gli era stato riservato un viaggio quotidiano inusuale. Mentre ci lavorava, Miss Umpleby aveva l’abitudine di portare con sé il velo da sposa di Lady Diana ogni giorno, viaggiando sulla metropolitana di Londra per andare da casa al lavoro e ritorno!

Photo Credits: Kikapress