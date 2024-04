Harry e Meghan hanno un problema di popolarità: la tattica messa in campo per provare a riguadagnarla.

Da tempo, l’intero panorama royal britannico è scosso da una serie di turbolenze che vedono coinvolti Meghan Markle e il principe Harry: dopo il loro trasferimento negli Stati Uniti, la coppia ha incontrato ostacoli di popolarità nel Regno Unito, dove sembra che il sostegno del popolo britannico stia gradualmente diminuendo. Per rispondere a questa sfida, i Sussex hanno lanciato nuove iniziative, tra cui il loro nuovo sito web e un marchio personale della Markle. L’obiettivo di questa operazione è quello di rilanciarsi, tanto da essere stato ben incarnato da due parole chiave che, a quanto pare, stanno guidando l’intera nuova tattica comunicativa della coppia. Riusciranno a tornare a farsi amare?

Problema di popolarità per Harry e Meghan? Cosa stanno facendo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Meghan Markle e il principe Harry stanno avendo qualche problema di popolarità, specie nel Regno Unito. Dopo essersi trasferiti definitivamente in America, infatti, i Sussex stanno avendo qualche problemino in patria, dove non sembrano godere certo dell’appoggio del popolo britannico.

Quest’ultimo, al contrario, sembra più vicino all’altra royal couple, ovvero al Principe William e a Kate Middleton, specie dopo l’annuncio della malattia della principessa di Galles.

I Sussex stanno correndo ai ripari. Un mese fa hanno lanciato il loro nuovo sito web e anche un nuovo marchio firmato da Meghan Markle, American Riviera Orchard.

Le parole chiave di questa operazione sono due: coerenza e autenticità. Tanto che Meghan potrebbe prendere in considerazione l’idea di ridurre l’uso delle griffe e di optare per opzioni frugali, come fa Kate. Anche mostrarsi come una normale mamma alle prese con il lavoro e le stesse sfide degli altri potrebbe aiutarla nella sua mission. Ci riuscirà?

Photo Credits: Shutterstock