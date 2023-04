Harry, Meghan e l’incoronazione di re Carlo: cosa prevedono i due piani preparati apposta per loro

Nella sua ultima rubrica, la commentatrice e scrittrice Daniela Elser ha espresso la sua opinione riguardo alla partecipazione del duca e della duchessa del Sussex, Harry e Meghan, all’imminente incoronazione di re Carlo e della regina Camilla.

LEGGI ANCHE: — Il re Carlo ‘non pranza’: ecco la particolare dieta che segue il sovrano e la sua insolita colazione

Secondo Elser, i Sussex non hanno ancora confermato la loro presenza e non hanno rispettato la scadenza per farlo, creando incertezza a Palazzo e costringendoli a rimanere in attesa di una risposta ufficiale. La fonte del Mail ha dichiarato che la situazione è ancora in sospeso, con la questione della sicurezza, delle auto e di altre questioni logistiche che creano difficoltà.

In particolare, il personale sta lavorando su due piani diversi per l’evento, in base alla decisione finale dei Sussex. Nel caso in cui il duca e la duchessa del Sussex partecipino all’incoronazione, il personale dovrà organizzare un’intera logistica che tenga conto della loro presenza, inclusi i dettagli della sicurezza e della disposizione dei posti.

D’altra parte, se i Sussex decidessero di restare a casa, il personale avrebbe bisogno di riprogrammare tutto il processo. Questo doppio lavoro sta creando ulteriori difficoltà e stress per il personale, che sta cercando di garantire il successo dell’evento storico.

Foto: Kikapress