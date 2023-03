Il re Carlo ‘non pranza’: ecco la particolare dieta che segue il sovrano e la sua insolita colazione

Re Carlo III seguirebbe una particolare dieta alimentare, salterebbe il pranzo a favore di una ricca colazione

La nutrizionista Signe Svanfeldt ha condiviso in un’intervista rilasciata a Express Co Uk i benefici della dieta di Re Carlo III, che includerebbe semi di lino per favorire la digestione e fornire proteine, fibre e acidi grassi essenziali.

LEGGI ANCHE: — La “strana” abitudine di Re Carlo: quella speciale vaschetta con il ghiaccio che porta sempre con sè. Ecco il motivo

La dieta del monarca si è adattata nel corso degli anni ai suoi continui impegni di lavoro e viaggi all’estero. Secondo Julian Payne, ex addetto stampa di re Carlo, il sovrano non pranza e spesso si affida a una colazione sostanziosa o a degli snack durante le lunghe giornate di lavoro.

Per colazione, infatti, il re prediligerebbe il pane fatto in casa, frutta fresca e succhi di frutta, che sono ricchi di nutrienti come vitamine, minerali e fibre. In particolare, il pane fatto in casa contiene farine più nutrienti come segale e farro e semi ricchi di fibre e proteine, come appunto i semi di lino.

La nutrizionista ha poi spiegato se questa scelta alimentare sia salutare, dichiarando che una colazione sana e bilanciata può essere sufficiente per affrontare la giornata, purché includa nutrienti essenziali come proteine, fibre e vitamine. Tuttavia, ogni persona ha esigenze nutrizionali diverse ed è quindi importante valutare l’opzione migliore per ogni individuo.

Foto: Kikapress