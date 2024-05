Il fantasma di Lady Diana parla a Meghan Markle e al principe Harry e approva tutto quello hanno fatto? In Inghilterra sta circolando questa storia…

Da tempo circolano voci secondo cui i duchi di Sussex, Harry e Meghan, sarebbero in contatto con il “fantasma” di Lady Diana. Una storia dai tratti un po’ inverosimili che sta facendo molto rumore soprattutto tra i fan della defunta “principessa del popolo” ma anche tra gli amanti di occulto e misteri, sollevando domande e suscitando curiosità sia tra i fan della coppia che tra i detrattori della stessa. La possibilità che Lady D, o il suo fantasma, parlino ai Sussex, infatti, appare come una sorta di continuum spazio temporale in grado di portare ancora scompiglio nella royal family. Ma ora c’è chi dice che Diana avrebbe rivelato al suo secondo figlio e alla nuora di approvare le loro scelte, dalla Megxit all’uscita del libro Spare. Sarà davvero così?

Harry e Meghan Markle sono in contatto con il fantasma di Lady Diana?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’indiscrezione, trapelata dai tabloid britannici è chiara: racconta che Harry e Meghan Markle riescano, in modi non meglio specificati, a percepire lo spirito di Lady Diana. La defunta principessa avrebbe addirittura comunicato dei messaggi, sempre positivi e benevoli nei confronti del figlio e della nuora.

Un episodio significativo risale allo scorso anno, quando il biografo reale Tom Bower dichiarò: “Harry ha detto a un amico che crede che Diana stia parlando a Meghan dall’oltretomba. Sono sicuro che ciò sia vero, come del fatto che arrivi dalle labbra di Harry”. L’esperto aggiunse inoltre: “Meghan è in contatto con Diana e rassicura Harry che sua madre sia convinta che quel che stanno facendo è giusto e li supporta in tutto ciò che fanno”.

Le affermazioni di Bower non sono state le uniche a destare scalpore. Già nel 2022, durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, Meghan fu udita dalla principessa Beatrice dire al marito: “Tua madre mi ha parlato questa mattina, durante lo yoga ed è davvero felice che siamo qui”.

Quanto ci sarà di vero in tutto questo?

