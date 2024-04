Meghan Markle in forte imbarazzo per quello che è successo a Miami: costretta ad “allontanare” una donna vicino al principe Harry. Cosa è successo?

Sta facendo discutere il forte momento di imbarazzo che ha lasciato Meghan Markle con la faccia rossa mentre era accanto al marito, il principe Harry. I Sussex erano tutti sorridenti durane la loro apparizione pubblica al Sentebale Polo Cup a Miami, ma quello che si è visto ha colpito oltremodo il pubblico e gli appassionati delle vicende della royal family. Dopo uno scambio “imbarazzante” l’ex attrice americana è arrossita visibilmente… Ma qual è stata la causa di questo avvenimento? E cosa c’entra in realtà il Principe Harry? E, soprattutto, se state pensando che c’entri un’altra donna sappiate che è proprio così. Non ci resta che andare a scoprire quello che è successo davvero.

Meghan Markle in forte imbarazzo a Miami: cosa è successo tra lei e il principe Harry (e un’altra donna)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Meghan Markle è comparsa di nuovo in pubblico al Sentebale Polo Cup, a Miami, rendendosi protagonista di un momento di forte imbarazzo.

La Duchessa di Sussex, infatti, avrebbe chiesto ad una donna di allontanarsi dal marito, il principe Harry… Il motivo però è abbastanza curioso e diverso da quello che possiamo pensare così, di primo acchito.

Al momento della premiazione, Meghan ha consegnato il trofeo al marito prima di scambiarsi un bacio davanti alla folla.

In quel momento ha chiesto a una donna in abito bianco di allontanarsi dal principe Harry e di andare a mettersi in mezzo al gruppo, permettendo alla Markle di stare sola accanto al marito.

In un video che sta facendo il giro del web, si vede Harry tenere il braccio intorno a Meghan mentre lei parla con la donna.

Il momento di forte imbarazzo in questione si è verificato quando Meghan Markle ha insistito per stare accanto ad Harry, costringendo la signora a spostarsi maldestramente sotto il trofeo per trovare il suo posto sul palco…

