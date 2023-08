Kate Middleton è stata l’artefice di un momento imbarazzante per Meghan Markle. A rivelarlo è il principe Harry. Scopri cosa è successo

Diventa di pubblico dominio un momento imbarazzante tra Meghan Markle e la principessa Kate Middleton davanti al principe Harry, che ha suscitato un ampio dibattito sui social, qualcosa di incredibilmente spiacevole che forse ci dice molte cose sui rapporti all’interno della royal family britannica.

LEGGI ANCHE:– L’assurdo regalo che Harry le ha fatto per il suo compleanno: quel pesce parlante. Ecco a cosa serve

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’episodio in questione risale al 2018, in un celebre incontro dei “Fab Four“, tra Harry e Meghan Markle, William e Kate Middleton. Harry l’ha descritto con un incontro divertente e dall’atmosfera positiva. Ma con un momento decisamente imbarazzante.

Nel suo libro “Spare” e in un recente TikTok, Harry però racconta anche un incidente avvenuto quella sera, quando Meghan ha chiesto in prestito un lucidalabbra a Kate. La richiesta, a quanto pare, causò una smorfia e una “presa di distanza” da parte della principessa nei confronti della Markle.

Si tratta di un gesto molto americano, ma che ha fatto discutere i fan della royal family sul fatto che sia stato “inappropriato“, da parte di Meghan, chiedere a Kate in prestito un oggetto così personale come un lucidalabbra.

Ad ogni modo, quella fu “una cosa di cui avremmo dovuto ridere subito dopo. Ma ha lasciato un piccolo segno. E poi la stampa ha intuito che c’era qualcosa di strano e ha cercato di trasformarlo in qualcosa di più grande. Ci risiamo, ho pensato con dispiacere“.

Insomma, a causare la rottura tra Meghan Markle e Kate Middleton fu davvero un lucidalabbra?

Photo Credits: Kikapress