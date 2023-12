Come si mostra Meghan Markle oggi? Dopo l’ennesima controversia con i royals, il suo aspetto fa discutere. Come starà davvero?

La scintilla della controversia tra Meghan Markle e la Famiglia Reale britannica sul colore della pelle di Archie, accesasi durante un’intervista con Oprah Winfrey nel 2021, si è rinfocolata oggi a causa delle rivelazioni contenute nel libro “Endgame” di Omid Scobie. La pubblicazione dell’edizione olandese del testo sembra aver portato alla luce i presunti protagonisti della disputa, anche se lo stesso Scobie ha negato di aver mai rivelato i nomi dei reali coinvolti. Ma come avrà reagito Meghan? E come si mostra oggi la Duchessa di Sussex?

Meghan Markle oggi: come si mostra la Duchessa di Sussex

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Duchessa di Sussex e il Principe Harry, mantenendo un riserbo apparente sulla questione, hanno attirato l’attenzione pubblica quando Meghan è stata avvistata per la prima volta dopo l’uscita di Endgame di Omid Scobie in edizione olandese, nel quale pare che si parlerebbe dei due “reali” che avevano espresso “preoccupazioni” per il colore della pelle del piccolo Archie.

Nonostante il suo abbigliamento informale, composto da un top nero, leggings e un cappellino da baseball verde, un’analisi del suo linguaggio del corpo rivela un contrasto intrigante tra l’apparente spensieratezza e i segni di stress nascosti.

Il linguaggio del corpo di Meghan sembra nascondere una sorta di studio su una felicità rilassata e distesa. La sua camminata sembra caratterizzata da un passo saltellante, il suo sorriso abbastanza esagerato da formare una fossetta. Tuttavia, gli esperti notano anche segni di possibile “tensione repressa” nei muscoli intorno alla mascella, al mento e al collo della Duchessa.

L’immagine di Meghan Markle oggi, nonostante l’apparente allegria, potrebbe quindi nascondere un intenso lavoro interiore per mantenere una facciata di resistenza. E, da questo punto di vista, la tensione nei muscoli potrebbe essere un indicatore di sforzi consapevoli per affrontare la situazione con determinazione.

