Meghan Markle non tornerà più nel Regno Unito? Cosa rivelano gli esperti dopo l’ultima visita di Harry in Inghilterra.

L’ultima visita del Principe Harry nel Regno Unito non ha visto la presenza di Meghan Markle al suo fianco: inutile dire che la questione ha suscitato nuove riflessioni e interrogativi sullo stato attuale e sul futuro delle dinamiche familiari. Il suo viaggio in solitario, avvenuta in seguito alla notizia della diagnosi di cancro del Re Carlo, è stata breve e ha dato spazio a speculazioni sull’attuale distanza tra i membri della famiglia reale. Inutile dire che questo evento ha sollevato una serie di domande sul possibile ritorno di Meghan nel Regno Unito e sulle prospettive di una riconciliazione tra i membri della famiglia reale. C’è chi è pronto a scommettere che non avverrà mai.

LEGGI ANCHE: – Harry senza parole: l’agghiacciante reazione della regina Elisabetta quando le chiese il permesso di sposare Meghan Markle

Harry in Regno Unito senza Meghan Markle: lei non tornerà mai più?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo la recente visita in solitaria del Principe Harry a Re Carlo, gli esperti di royal family hanno fatto qualche considerazione sull’incerto futuro delle relazioni familiari in casa Sussex.

Il Duca del Sussex è atterrato a Londra senza la moglie e i figli, meno di 24 ore dopo essere stato informato del fatto che a suo padre fosse stato diagnosticato il cancro. Martedì pomeriggio, Harry ha avuto un incontro con il Re a Clarence House, che è durato tra i 30 e i 45 minuti. Il secondogenito del sovrano è stato uno dei pochi ad essere informati personalmente della diagnosi del Re prima che Buckingham Palace rilasciasse una dichiarazione pubblica lunedì sera. Ma, nonostante tutto, le cose difficilmente torneranno a posto.

Charlie Ray del The Sun ha commentato la situazione sottolineando la profonda spaccatura nella famiglia reale. “Non credo che questo sia il primo segno di apertura alla riconciliazione – ha detto – Il fatto che Harry sia stato lì solo per mezz’ora la dice lunga. Avrebbe potuto restare nei paraggi. Il Principe William, se avesse voluto, avrebbe potuto incontrare Harry – forse non oggi perché stava lavorando, ma non ha impegni pubblici ufficiali per il resto della settimana.”

Ray ha aggiunto: “Molte famiglie litigano per ogni genere di cose e a volte c’è una riconciliazione e si rimette tutto a posto, ma ora siamo ben lontani da quella strada. Sono anche dell’idea che Meghan difficilmente o raramente rimetterà piede nel Regno Unito“.

Photo Credits: Shutterstock