Dopo il paradiso l’inferno: qual è il vero motivo della lite tra Meghan Markle e Victoria Beckham? Arriva un libro che promette rivelazioni.

Tra Meghan Markle e Victoria Beckham sembrava esserci uno splendido rapporto, tanto che tra i Sussex e l’altra “famiglia reale” britannica (ovvero quella composta da ‘Posh’ Spice e David Beckham), c’era una sintonia unica. Poi, però, qualcosa è cambiato completamente. Forse una lite, forse un diverbio. La verità a riguardo non si è mai saputa. Ma a fare luce sulla questione arriva un libro bomba, che promette di rivelare la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità sulle ragioni del litigio tra l’ex attrice americana e l’ex cantante delle Spice Girl. Curiosi di scoprire quali sono? Non ci resta che andare a scoprirle insieme.

LEGGI ANCHE: — Harry e Meghan eclissati da David e Victoria Beckham: nuovo brutto colpo per i Sussex dopo la lite furiosa

Perché Meghan Markle e Victoria Beckham hanno litigato?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra Meghan Markle e Victoria Beckham c’era uno splendido rapporto di amicizia, deterioratosi a partire dal 2017 per ragioni mai del tutto chiarite.

Si era parlato di una “fuga di notizie” sui Sussex da parte della moglie dell’ex capitano della nazionale britannica che avrebbe indispettito Meghan. Ma, ora, a far luce sulla questione arriva un nuovo libro dedicato proprio ai Beckham.

Si intitola “The House of Beckham” e a scriverlo è stato Tom Bower. Il libro uscirà oggi, 20 giugno, nel Regno Unito e promette di far luce su tutti gli aspetti meno chiari della famiglia di Posh Spice e dell’ex calciatore.

Secondo Bower, nel 2017, bastò un articolo del Sun sulla loro “crescente amicizia” a provocare le prime crepe nel loro rapporto.

Un dettaglio che avvalora la tesi della “fuga di notizie“, dato che l’articolo intenzione parlava dei trattamenti estetici costosi ai quali Meghan e Victoria si sottoponevano insieme. La Markle malsopportò il leak, accusando l’amica di aver parlato con la stampa. Ma, a quanto pare, la “fuga di notizie” era arrivata da parte dell’estetista mentre la rottura tra i Beckham e i Sussex era già in atto.

Chi ha letto il libro in anteprima ha scoperto che Meghan era irritata dal fatto che, nonostante fosse entrata nella Royal Family, Victoria poteva contare su una ricchezza decisamente superiore. In attesa che il testo sia disponibile, sarà questo il motivo della rottura tra le due?

Photo Credits: Kikapress