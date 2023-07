Le vacanze estive del principe Andrea sono a rischio? Ecco cosa avrebbe deciso di fare re Carlo III

La “faida” tra re Carlo e il principe Andrea continua: dopo lo sfratto (rispedito al mittente) dalla casa nella tenuta di Windsor, ora starebbero sorgendo problemi anche per quanto riguarda la villeggiatura delle vacanze estive di Andrea: il Castello di Balmoral in Scozia.

Il motivo? Potrebbe essere prettamente di natura economica. Stando alle indiscrezioni il sovrano avrebbe deciso di mantenere la sede aperta al pubblico per le visite turistiche due settimane di più rispetto agli scorsi anni.

Le visite dei turisti a pagamento, dovrebbero essere disponibili fino al 16 agosto, e naturalmente farebbero aumentare gli introiti per la famiglia reale. Questo potrebbe cambiare i piani dell’estate di Andrea, che si ritroverebbe con il Castello “occupato” dai visitatori e non disponibile per il suo soggiorno estivo.

Nel frattempo, Carlo dovrebbe trascorrere le sue vacanze estive a Birkhall. Rimangono quindi in sospeso quelle di Andrea…

Foto: Kikapress