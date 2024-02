Fa discutere la brevità dell’incontro tra Re Carlo III e il principe Harry ma a quanto pare la colpa non è tutta di quest’ultimo.

La recente visita con incontro lampo del Principe Harry al padre, Re Carlo, nel Regno Unito ha scatenato un turbine di discussioni e polemiche. Il brevissimo colloquio tra i due, della durata di soli trenta minuti, ha suscitato una serie di interrogativi e riflessioni non solo nel Regno Unito ma anche oltre i suoi confini, tra tutti gli appassionati della royal family britannica. Il Principe Harry si è fermato in Inghilterra per meno di un giorno prima di fare ritorno a Montecito dalla moglie Meghan e dai loro due figli Archie e Lilibet, ma la verità è che la colpa potrebbe non essere tutta sua.

LEGGI ANCHE:– Lady Diana aveva previsto tutto: l’amara profezia su Re Carlo e William. Cosa potrebbe accadere a Harry nel giro di pochi mesi

Incontro tra il principe Harry e Carlo III: perché è durato così poco?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo quanto riportato dai tabloid britannici, Harry avrebbe appreso dal mondo dei media dello stato di salute del padre. Tuttavia, altre fonti sostengono che Re Carlo abbia telefonato personalmente al figlio per comunicargli i dettagli della sua diagnosi.

Una delle questioni più dibattute riguarda il fatto che durante la sua visita, Harry non abbia avuto contatti con il fratello William, la cognata Kate né i tre principini. Anche perché è rimasto in Inghilterra per meno di 24 ore e l’incontro con il padre è durato solo 30 minuti.

Tuttavia, non tutta la colpa della brevità dell’incontro con Re Carlo ricade su Harry. Il rigido protocollo reale, unito alla visita improvvisa e non programmata del secondogenito del sovrano, ga contribuito a renderlo affrettato e conciso.

Ma c’è un’altra sfaccettatura da considerare. Secondo gli esperti di faccende royals, la decisione di mantenere breve l’incontro tra Re Carlo e il Principe Harry potrebbe essere stata dettata dalla necessità di contenere i livelli di stress del sovrano. Con il Re che non sta bene ed è sotto cure mediche, è importante mantenere un ambiente tranquillo e privo di tensioni. Un prolungato incontro con Harry, oltre ai primi gesti di affetto, avrebbe potuto dato origine a conversazioni o discussioni non favorevoli alla sua salute.

Photo Credits: Kikapress