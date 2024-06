Incidente diplomatico tra Harry, Meghan Markle e i circoli di corte? Cosa hanno combinato al punto da fare arrabbiare i notabili inglesi?

L’incidente diplomatico è dietro l’angolo per il principe Harry e Meghan Markle a causa di quello che stanno combinando un po’ in giro per il mondo negli ultimi tempi. In particolare, il recente viaggio in Nigeria dei Duchi di Sussex sembra essere riuscito ad irritare non poco i circoli reali e tutti coloro che gravitano attorno alla corte, soprattutto a caua del suo successo. Ma cosa, nel viaggio dei Sussex in Africa, ha fatto sì che i notabili di corte se la prendessero così tanto? Per quale motivo si tratta di un “incidente diplomatico” tanto terribile? E, soprattutto, cosa potrebbe causare adesso? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Incidente diplomatico per Harry e Meghan Markle: cosa hanno combinato?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il mese scorso, il principe Harry e Meghan Markle si sono resi protagonisti di un piccolo tour in Nigeria che potrebbe causare qualche incidente diplomatico con la Corona britannica.

Il motivo? Il tour, dai critici definito come “faux royal“, è stato condotto in maniera troppo simile a quelli ufficiali condotti dai membri della royal family in carica.

Harry e Meghan, invece, membri della famiglia reale non lo sono più e quel tour è stato condotto in rappresentanza di sé stessi e non della Corona…

Per questo motivo – e per il fatto che il viaggio non rientri in alcuna categoria prefissata dalla Corona – l’incidente diplomatico è dietro l’angolo. Ma non soltanto tra i Sussex e Buckingham Palace ma anche tra Nigeria e Regno Unito, dato che il paese africano è membro del Commonwealth…

