Il principe Harry e Meghan Markle sull’orlo del fallimento con la loro fondazione: lavorano solo un’ora a settimana.

Il principe Harry e Meghan Markle, da tempo sotto i riflettori mediatici, sembrano attraversare un periodo difficile non solo dal punto di vista delle relazioni familiari, ma anche sul versante finanziario, al punto che lavorano davvero poco. Dopo le turbolenze causate dal libro di Omid Scobie, “Endgame,” che ha inflitto un colpo davvero grosso alle trattative per un possibile ritorno nella Famiglia Reale, è giunto il momento di fare i conti con i numeri della loro Archewell Foundation. I dati fiscali del 2022 sono stati resi pubblici, rivelando uno scenario finanziario tutt’altro che roseo per il principe e la duchessa.

Il tracollo finanziario di Archewell Foundation: cosa sta succedendo a Harry e Meghan

La Fondazione Archewell ha diffuso i dati fiscali relativi al 2022, e il quadro che ne emerge è quanto meno desolante: sembra che la charity di Harry e Meghan Markle stia vivendo un vero e proprio flop finanziario.

Nel 2021, la Fondazione aveva beneficiato di oltre 10,3 milioni di sterline (13 milioni di dollari) in donazioni provenienti da vari sostenitori, ma l’anno successivo è stata una storia completamente diversa. I documenti finanziari rivelano che solamente due donatori hanno contribuito, ciascuno con 795.210 sterline (1 milione di dollari), rappresentando un calo vertiginoso di oltre 8,7 milioni di sterline (11 milioni di dollari) in un solo anno.

La Fondazione di Harry e Meghan ha subito una perdita economica significativa, registrando una cifra di 536.357 sterline (674.485 dollari) a causa del drastico calo delle donazioni. Un elemento, questo, che rappresenta una situazione estremamente critica, specie considerando che nel corso dell’anno precedente la fondazione aveva generato un profitto considerevole di oltre 7,1 milioni di sterline (9 milioni di dollari). La coppia reale sembra essere in balia di una crisi finanziaria, lasciando una serie di interrogativi sul futuro della loro fondazione benefica.

Harry e Meghan lavorano solo un’ora alla settimana

Un aspetto particolarmente sconcertante emerso dai documenti fiscali è la sorprendente rivelazione che Harry e Meghan Markle lavorano soltanto un’ora alla settimana per la Fondazione Archewell. Nonostante ricoprano i ruoli di fondatori e dirigenti della stessa, il loro impegno è apparentemente minimo. A dirla tutta, la Fondazione Archewell, una volta vista come un baluardo della beneficenza guidato dalla coppia reale, sembra ora trovarsi sull’orlo del fallimento.

