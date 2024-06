Ecco le difficoltà che il principe Harry deve affrontare durante le sue visite nel Regno Unito, dalla mancanza di una residenza fissa alla riduzione della protezione personale

Il principe Harry, da quando si è trasferito in California con la sua famiglia, affronta una serie di sfide e difficoltà ogni volta che ritorna nel Regno Unito. Non possedendo più una residenza fissa nel suo paese d’origine, deve continuamente trovare alternative per l’alloggio, un compito reso difficile dalla sua notorietà e dalle preoccupazioni per la sicurezza.

Leggi anche: Principe Harry, il regalo straziante ricevuto dopo la morte di Lady Diana: ecco cosa conteneva quella scatolina

Harry e le difficoltà dei suoi soggiorni nel Regno Unito

Harry non è un grande fan degli hotel, a causa della necessità di mantenere un basso profilo e del rischio costante di essere riconosciuto dai media e dai curiosi. Questa condizione lo obbliga a muoversi quasi in incognito, entrando e uscendo dagli hotel sotto copertura, una situazione che trova estremamente scomoda e stressante.

Inoltre, quando il principe cerca di soggiornare presso amici, si sente continuamente osservato e teme che la stampa scopra il suo luogo di permanenza, il che aggiunge ulteriore stress e preoccupazione per la sua sicurezza e quella della sua famiglia. La sua sensibilità alla privacy e alla sicurezza è una delle principali ragioni per cui trova difficile trascorrere del tempo nel Regno Unito.

Harry e la mancata protezione di Stato

Un altro problema riguarda la protezione che riceve mentre si trova nel Paese. Da quando ha cessato di essere un membro attivo della Famiglia Reale Britannica, il livello di sicurezza fornito dallo Stato è stato ridotto. Questa situazione ha portato a una disputa legale con il Ministero dell’Interno britannico, in cui Harry ha cercato di ottenere una maggiore protezione per sé e per la sua famiglia durante le loro visite in Gran Bretagna. Nonostante i suoi sforzi, una sentenza recente ha confermato che, non essendo più un reale “attivo”, non ha diritto allo stesso livello di protezione di prima.

Harry ha espresso il suo dispiacere per questa situazione, sottolineando che il Regno Unito è il suo paese d’origine e che desidera che i suoi figli si sentano a casa lì, tanto quanto si sentono a casa negli Stati Uniti. Tuttavia, senza adeguate misure di sicurezza, ritiene impossibile garantire la loro protezione e, di conseguenza, è riluttante a mettersi o a mettere la sua famiglia in pericolo.

Foto: Kikapress