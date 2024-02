Il principe Harry avrebbe “preteso” di incontrare Carlo da solo dopo essersi “rifiutato di stare nella stessa stanza con Camilla”.

Durante il suo recente e rapido soggiorno nel Regno Unito, il Principe Harry avrebbe chiesto direttamente di voler mantenere le distanze dalla moglie del padre, la Regina Camilla. Le dinamiche familiari hanno preso una svolta evidente durante l'incontro con Re Carlo III, malato di cancro. Il principe Harry avrebbe "preteso" di incontrare Carlo da solo dopo essersi "rifiutato di stare nella stessa stanza con Camilla".

Royal Family: Harry ha incontrato Carlo ma non Camilla

Andiamo con ordine. Nel corso della sua visita al padre, il Duca di Sussex ha trascorso appena 24 ore sul suolo patrio, di cui un periodo relativamente breve è stato dedicato all’incontro con Carlo. Secondo le testimonianze di Petronella Wyatt, un’amica a lungo termine di Camilla, Harry ha dichiarato chiaramente di non volersi trovare “nella stessa stanza” della matrigna durante il colloquio sulla diagnosi di cancro del padre.Le relazioni di Harry con Camilla sono tese da tempo, come svelato nel suo controverso libro di memorie, “Spare“, pubblicato lo scorso anno. Nel libro, il Principe ha definito apertamente Camilla come “pericolosa” e “cattiva“.Nelle sue rivelazioni più esplicite, Harry ha accusato Camilla di alimentare storie sui membri della famiglia reale per migliorare la sua immagine e ampliare la sua popolarità. La sua descrizione dell’incontro con la matrigna nel libro, dove l’ha etichettata come “l’altra donna“, evoca un senso di distanza enorme: “È come un’iniezione. Chiudi gli occhi e non la sentirai nemmeno“, ha scritto, descrivendo la presenza della regina come una sorta di anestesia emotiva.Questi episodi mettono ancora una volta in luce la complessità delle relazioni interne alla famiglia reale britannica, rivelando tensioni e contrasti mai sopiti. Mentre il Principe Harry prosegue nel suo percorso personale e pubblico, gli scontri e gli intrecci all’interno della famiglia reale continuano a fornire uno spaccato affascinante e spesso tumultuoso della vita dei reali.Photo Credits: Shutterstock