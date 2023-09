William e Carlo avranno fatto gli auguri di compleanno a Harry, vista la situazione complicata tra loro?

Il principe Harry ha celebrato il suo 39º compleanno durante gli Invictus Games a Dusseldorf, in Germania, insieme a sua moglie Meghan Markle.

In tanti si sono chiesti se suo fratello maggiore, il principe William, e suo padre, re Carlo III, gli abbiano fatto gli auguri di compleanno nonostante i rapporti tesi e ridotti quasi a zero.

Alcuni lo hanno chiesto ai diretti interessati: mentre passeggiava nella tenuta di Sandringham, re Carlo, ha assicurato i fan di non aver dimenticato il compleanno di Harry, ma non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito.

Anche il principe William ha assicurato ai presenti che non aveva dimenticato il compleanno di suo fratello ma, anche lui, non ha fatto dichiarazioni pubbliche al riguardo.

Intanto, gli account ufficiali social di Buckingham Palace hanno omesso di menzionare il principe Harry, affermando che ora inviano auguri di compleanno pubblici solo a coloro che sono “soci lavoratori senior”.

Foto: Kikapress