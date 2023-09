Il principe William senza Kate Middleton negli Stati Uniti: la sua risposta imbarazzata alla domanda sull’assenza della moglie.

Il Principe William ha ricevuto un’accoglienza incredibilmente calorosa durante la visita a una stazione dei vigili del fuoco di New York, proprio accanto al World Trade Center, con alcuni membri del FDNY (i pompieri di New York) che hanno scherzato sul fatto che abbia fatto il suo viaggio senza Kate Middleton. Ma come mai l’erede al trono britannico si è recato negli Stati Uniti per commemorare l’11 settembre senza la moglie? Come ha risposto alle domande che gli sono state poste sulla questione?

Il principe William senza Kate negli Stati Uniti: la risposta imbarazzata

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo quanto riportato dai tabloid britannici, i pompieri di New York avrebbero riso e scherzato insieme al principe in occasione della sua visita. Tuttavia, pare proprio che sua altezza abbia glissato quando gli è stato chiesto di Kate Middleton.

Quando infatti qualche membro del corpo dei vigili del fuoco della Grande Mela ha fatto una domanda sul fatto che il Principe William fosse in America senza Kate, l’erede al trono si sarebbe imbarazzato non poco.

E, ovviamente, non ha risposto a nessuna delle domande che gli sono state poste a riguardo.

La verità è che la Principessa Kate, nello stesso momento, si trovava in visita ad un’associazione di volontariato per i giovani durante una visita nel centro di Londra. Difficile quindi poter partecipare insieme all’evento a New York.

Nonostante i rumors che da tempo si rincorrono sul fatto che i due possano essere ai ferri corti, quindi, non c’è niente di così scandaloso. Anche se il Principe William non ha risposto alle domande che gli chiedevano come mai fosse senza Kate Middleton al suo fianco, pare che la ragione sia dovuta al fatto che gli impegni ufficiali dei due non coincidevano. Tra l’altro, per ragioni di sicurezza, la sua presenza a New York non era stata resa pubblica…

Photo Credits: Shutterstock