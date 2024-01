Spuntano nuove previsioni – orribili – sul regno di Carlo III: le profezie di Nostradamus sembrano riservagli un infausto destino.

Gli appassionati delle profezie di Nostradamus sono in fibrillazione, poiché il 2024 sembra destinato a portare venti di cambiamento per la monarchia britannica. Secondo l’astrologo e medico francese del XVI secolo Michel de Nostredame, noto appunta come Nostradamus, c’è un’ombra si proietta sul trono, al punto da suggerire che il destino del regno di re Carlo III potrebbe essere sconvolto per sempre. In particolare, una quartina enigmatica prevede l’usurpazione del regno da parte di uno “senza il segno del re”. È a questo punto che ci sorge spontanea una domanda: potrà così il principe Harry prendere il posto di suo padre? Non ci resta che andare ad esplorare più a fondo questa intrigante profezia e il suo potenziale impatto sulla monarchia britannica.

Leggi anche : > REGINA ELISABETTA, RIVELATE SOLO ORA LE ULTIME PAROLE SULL’AMATO FILIPPO

Nostradamus: la profezia su Re Carlo che fa tremare il trono

Nostradamus, figura leggendaria del XVI secolo, è conosciuto per le sue profezie misteriose e ambigue, scritte nel celebre libro del 1555, “Le profezie”. Nel corso dei secoli, molte delle sue previsioni sono sembrate incredibilmente accurate, al punto da predire eventi cruciali come la rivoluzione francese, la bomba atomica, l’assassinio di John F. Kennedy e gli attentati dell’11 settembre 2001. Questo ha alimentato la speculazione sulla validità delle sue profezie, con alcune persone che credono fermamente nella loro efficacia. Ora, una quartina specifica riferita al 2024 che sembra puntare il dito contro la monarchia britannica, suscitando curiosità e preoccupazioni.

La quartina di Nostradamus che ha scatenato le congetture recita: “Il re delle isole verrà deposto e rimpiazzato da uno senza il segno del re“. Gli interpreti delle profezie suggeriscono che questa possa essere una riferimento chiaro a Carlo III d’Inghilterra, indicando che potrebbe essere destituito dal trono. Ciò che rende la previsione ancora più intrigante è il riferimento al suo successore come “senza il segno del re“, un chiaro allusione a titoli nobiliari. In questo scenario, il principe Harry emergerebbe come il candidato ideale, per via del fatto che ha rinunciato al titolo, ovvero al “segno del re”.

Se la profezia si rivelasse corretta, il principe Harry potrebbe essere destinato a prendere il posto di suo padre, portando un cambiamento senza precedenti alla dinastia reale britannica. Carlo III farà bene a preoccuparsi?

‘Catastrofico terremoto’, la terribile profezia di Nostradamus sull’Italia. Accadrà nel 2024

Ma nelle profezie di Nostradamus c’è anche qualcosa di terribile: un “catastrofico terremoto” che potrebbe colpire l’Italia. Si parla infatti solo di latitudine, ovvero 40.5. Che è la stessa di New York ma anche dei Campi Flegrei, a nord di Napoli. Insomma, il terrore per le previsioni del veggente francese non si fermano certo a Carlo III…

Photo Credits: Kikapress