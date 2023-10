Re Carlo III ad un passo dal rivelare notizie sulle attività aliene, fino ad oggi, celate nel mistero. Esiste davvero una vita aliena sulla Terra?

Re Carlo III è stato esortato dall’ex capo dell’ufficio UFO del Ministero della Difesa britannica, Nick Pope, a svelare, una volta per tutte, i segreti sulla vita aliena e sulla loro attività, che da anni, viene osservata e monitorata all’insaputa del popolo britannico.

Re Carlo: la chiave per l’avvio al processo di divulgazione nella Gran Bretagna sulla verità sugli UFO

Secondo Nick Pope, il sovrano è l’unico a poter estorcere al Presidente americano Joe Biden, informazioni sui segnali extraterrestri con una semplice telefonata; una volta, infatti, ha dichiarato: “Qui c’è qualcuno che potrebbe alzare il telefono e dire guarda cosa sta succedendo negli Stati Uniti. Potrebbe chiedere un briefing completo e riservato“.

Re Carlo, in virtù dell’alta autorità che ricopre, potrebbe addirittura spingere i suoi ministri a scrivere un rapporto sulle strategie di difesa dagli oggetti non identificati nello spazio aereo britannico.

In questo modo, i parlamentari britannici darebbero il via ad una divulgazione nel Regno Unito, proprio come già avviene negli Stati Uniti, ottenendo, così, un’audizione da parte della Difesa britannica.

L’esperto di UFO, per sensibilizzare sulla questione a lui tanto a cuore, ha annunciato l’uscita del suo film “Indistinguibile dalla magia”, col quale spera di riuscire a smuovere re Carlo verso l’interesse per il soprannaturale, come già è avvenuto col Principe Filippo e Lord Mountbatten.

Non c’è tempo da perdere: Nick Pope sostiene che alcune persone nel governo britannico (paragonabili alle figure dell’ esercito americano e del Congresso degli Stati Uniti), credono che gli avvistamenti UFO siano una minaccia per la Terra da fermare il prima possibile!

