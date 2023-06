Cosa è successo sul balcone durante il primo Trooping the Colour da sovrano di Re Carlo III? Ecco cosa ha detto a Camilla.

Un gesto di Re Carlo III d’Inghilterra rivolto alla Regina Camilla durante il suo primo Trooping the Colour da sovrano ha scatenato un acceso dibattito. Dopo aver salutato con entusiasmo la folla di sudditi festanti accorsi per assistere alla cerimonia, i due reali sono stati colti in un momento di confidenza, mentre si stavano scambiando alcune parole tra loro. Tuttavia, la frase letta sulle labbra del sovrano dagli osservatori più attenti non sono state affatto gentili. La curiosità di scoprire cosa abbia esattamente detto Carlo alla Regina Camilla è ora alle stelle. Andiamo a scoprirlo insieme.

Cosa ha detto Re Carlo III a Camilla sul balcone? La frase incriminata

Mentre lasciavano il balcone più in vista di tutta l’Inghilterra, pare che Camilla abbia appoggiato una mano sulla spalla di Carlo per sostenerlo (o per essere sostenuta). A quanto pare, lì gli avrebbe detto: “Non andartene, sai che non posso camminare da sola“.

Praticamente una richiesta d’aiuto alla quale Carlo ha risposto con una frase sfacciata di tre parole: “Oh, my God“. Ovvero “Oh, mio Dio“. Segno che il re si è particolarmente infastidito nei confronti della consorte?

Un modo strano di celebrare il suo primo Trooping the Colour da sovrano, nel quale dopo oltre 30 anni per la prima volta si è visto il Re tornare a prendere parte alla cerimonia a cavallo.

Non si tratta, ovviamente di un elemento poi così terribile. Le parole che re Carlo ha detto sul balcone a Camilla, alla fine, sembrano essere state pronunciate con la classica ironia che connota da sempre il suo modo di agire da sovrano. Poteva risparmiarsela? Forse sì. Ma di sicuro non si tratta di un gesto di disamore nei confronti della regina!

Photo Credits: Kikapress