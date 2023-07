Re Carlo III d’Inghilterra insofferente nei confronti della regina Camilla all’incoronazione scozzese: i momenti di tensione tra i due.

Abbiamo assistito a una serie di momenti di tensione durante la cerimonia tradizionale dell’incoronazione sul trono di Scozia tenutasi nella cattedrale di St. Giles, a Edimburgo: Re Carlo III del Regno Unito è parso piuttosto insofferente nei confronti di sua moglie, Camilla. In molti hanno fatto notare che i suoi gesti e i suoi movimenti parlavano piuttosto chiaro. Ma cosa avrà mai fatto il sovrano nei confronti della regina consorte?

Momenti di tensione in Scozia: cosa hanno fatto Carlo e Camilla

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo scorso 5 luglio, Re Carlo III e la Regina Camilla hanno celebrato a Edimburgo il National Service of Thanksgiving and Dedication, un importante evento che segna l’incoronazione del nuovo sovrano anche sul trono di Scozia. Tuttavia, è proprio durante questa cerimonia che si sono verificati dei momenti di tensione tra Carlo e Camilla, che non sono passati inosservati agli occhi dei presenti.

Giunti alla Cattedrale di St. Giles, i sovrani sono stati accolti da proteste di massa, con una folla di persone che scandiva il coro “Not My King“. Questa manifestazione di dissenso da parte di alcuni individui sembrava avere lo scopo di esprimere la loro opposizione all’ascesa al trono di Re Carlo, oltre ad assumere i classici troni indipendentisti scozzesi.

Nonostante il clamore intorno a lui, il sovrano è apparso impassibile, senza mostrare alcun effetto visibile alle grida e ai fischi provenienti dalla folla.

Ciò che è stato osservato durante l’evento, tuttavia, è che Re Carlo sembrava più preoccupato per la Regina Camilla. Mentre la folla si faceva sentire, il sovrano si comportava come se fosse ansioso di far entrare la consorte all’interno della cattedrale e farla sedere al suo fianco. I suoi gesti impazienti, soprattutto delle mani, sottintendevano una certa tensione.

Questi segnali di preoccupazione hanno alimentato speculazioni sulle possibili cause di questo momento di tensione. Potrebbe trattarsi di un gesto di protezione nei confronti della consorte, desideroso di metterla al sicuro in un luogo dove avrebbe potuto sentirsi più protetta dalle manifestazioni di protesta. Tuttavia, alcuni ipotizzano che i due abbiano avuto una discussione o una divergenza di opinioni che ha portato a questo momento di tensione durante l’evento pubblico.

Cosa sarà successo davvero?

