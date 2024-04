Re Carlo: il cancro non lo ferma. Scopri quali sono le attuali condizioni del sovrano e cosa ha chiesto di fare ai suoi assistenti.

Pare che dopo aver iniziato il trattamento per il cancro che lo affligge, Re Carlo III d’Inghilterra sia determinato a riprendere pienamente il suo ruolo pubblico. Si dice che abbia richiesto ai suoi collaboratori di accelerare i preparativi per una visita di Stato in un paese lontano, già programmata per due settimane, dopo aver constatato dei progressi incoraggianti nel suo trattamento contro la malattia. Le cure contro il cancro, a quanto pare, stanno avendo successo e il monarca sembra essere pronto a tornare in campo più forte di prima. Ma come sta davvero adesso il sovrano? E perché mai ha deciso di riprendere in mano la sua attività da sovrano in una maniera così impegnativa come quella che si confà ad un viaggio dall’altra parte del mondo?

Re Carlo: il cancro non lo ferma. Cosa vuole fare il sovrano

Dopo l’inizio del trattamento contro il cancro dal quale è affetto, Re Carlo III d’Inghilterra è pronto a tornare in campo in tutta forza.

A quanto pare, il sovrano avrebbe chiesto ai suoi assistenti di accelerare i piani per una visita di Stato di due settimane in Australia, dopo un inizio positivo del trattamento contro la malattia.

Il monarca, 75 anni, sta programmando una visita nell’isola insieme alla regina Camilla già in ottobre.

Secondo i tabloid britannici il Re è impaziente di partire e desideroso di andare avanti con il lavoro.

A quanto pare le sue condizioni sono in netto miglioramento e il re è al settimo cielo per aver iniziato con successo le cure contro il cancro.

Ad ogni modo, i programmi per il suo viaggio in Australia prevedono un tour ridotto che sarà anticipato da un “significativo periodo di inattività” per garantire che il Re abbia l’energia necessaria per svolgere i suoi compiti, dicono gli addetti ai lavori.

