A Buckingham Palace è stato finalmente rivelato il nuovo ritratto ufficiale del sovrano, Re Carlo III, il primo da quando è salito al trono e dopo l’incoronazione del 6 maggio 2023. Nel dipinto realizzato dall’artista britannico contemporaneo Jonathan Yeo, il re indossa un’uniforme rossa, simbolo delle Guardie Gallesi, ma a catturare l’attenzione del pubblico di tutto il mondo è un altro dettaglio: una farfalla monarca che vola sopra la spalla destra del re. Ma qual è il significato della presenza dell’animaletto? Per quale motivo c’è una farfalla nel quadro? Qual è il suo significato simbolico? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Il ritratto, svelato martedì scorso, sarà esposto a Londra nella Draper’s Hall ed è stato realizzato dall’artista britannico Jonathan Yeo, al quale fu commissionato nel 2020.

Nel dipinto, Carlo indossa l’uniforme delle Guardie Gallesi ma a spiccare è una farfalla che vola sopra la sua spalla destra. Si tratta di una farfalla monarca, tra le specie più in pericolo al mondo.

Il suo significato è chiaro: indica la metamorfosi di Carlo da principe di Galles a Sovrano. Tanto che egli stesso ha commentato ironicamente che: “è carino pensare che era una crisalide!”

Ad ogni modo, la farfalla rimanda anche all’impegno ambientalista del sovrano, oltre ad essere un messaggio di speranza nella sua attuale lotta contro il cancro.

